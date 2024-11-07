بمعدل 20 ساعة في اليوم..استمرار انقطاع خدمة الكهرباء بالعاصمة عدن منذ عدة أيام

المنامة - ياسر ابراهيم - تشهد مديريات العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، منذ ستة أيام انقطاع شبه كلي لخدمة الكهرباء؛ دون توضيح رسمي من الجهات المعنية عن أسباب الانقطاع.

وقال سكان محليون، إن انقطاعات الكهرباء في مختلف مديريات العاصمة المؤقتة، تواصلت منذ مطلع الأسبوع وبمعدل يصل إلى 20 ساعة مقابل 4 ساعات تشغيل فقط.

وذكر مواطنون ووسائل إعلام محلية، أن تلك الانقطاعات ناتجة عن خروج أغلب محطات الطاقة عن الخدمة جراء نفاد الوقود، غير أن المؤسسة العامة للكهرباء لم تصدر أي بيان توضيحي عن سبب الانقطاع.

وأواخر الشهر الفائت، ذكرت مصادر حكومية لوكالة "رويترز"، أن الحكومة اليمنية تواجه أزمة مالية خانقة غير مسبوقة في ظل تأخر وصول الدفعة المالية الرابعة التي تعهدت بها السعودية وقدرها 200 مليون دولار منذ نحو شهر، مما تسبب في تأخر في صرف رواتب الموظفين لشهرين والعجز عن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء.