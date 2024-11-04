مقتل لاعب كرة قدم برصاص عنصر في قوات الانتقالي بأبين

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل لاعب كرة قدم برصاص عنصر في تشكيلات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، في مديرية خنفر بمحافظة أبين (جنوبي اليمن).

وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن لاعب كرة القدم واللاعب السابق في نادي الفجر الجديد (أحمد الياسي ـ 26 عاما)، قتل بعد ظهر أمس الاحد، برصاصة من سلاح عنصر في قوات الانتقالي بالقرب من ورشة المريدي بمنطقة الكود في مديرية خنفر.

وأرجعت المصادر الحادثة نتيجة لمزاح بين الضحية والجاني الذي تربطهما علاقة صداقة.

وخلال الأشهر والسنوات الأخيرة تسببت حوادث العبث بالسلاح بمقتل وإصابة العشرات في مختلف المحافظات اليمنية، في ظاهرة تتصاعد بشكل متزايد في ظل استمرار الحرب التي تشهدها البلاد.