متحدث عسكري: عضو الرئاسي "طارق صالح" أصيب بإصابات طفيفة جراء حادث مروري عرضي

المنامة - ياسر ابراهيم - من موقع حادثة الصدام بين مركبة طارق صالح ومركبة مدنية في طريق المخا

أصيب عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد قوات المقاومة الوطنية، العميد طارق صالح بجروح طفيفة جراء حادث مروري على طريق (الخوخة ـ المخا) الساحلي، غربي اليمن.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، وضاح الدبيش، في تدوينة على منصة إكس "إن العميد طارق، تعرض لحادث مروري عرضي أدى إلى إصابته بإصابات طفيفة، جراء تأثير ارتطام سيارة نقل خاصه بمركبته" أثناء عودته من الحديدة إلى مقر إقامته بالمخا.

وفيما لم يورد تفاصيل إضافية عن الحادثة أكد المتحدث العسكري أن عضو القيادة الرئاسي "حاليا بصحة وسلامة وعافية".

وفي وقت لاحق نشر الدبيش تسجيلاً صوتياً للعميد طارق صالح أكد فيه وقوع حادث صدام بين مركبته وسيارة أحد المواطنين (دينة)، وأنه بصحة جيدة، فيما جرى إسعاف المدنيين للمستشفى لتلقي العلاج".

من جهته أجرى الرئيس العليمي اتصالاً هاتفياً بطارق صالح للاطمئنان على سلامته عقب الحادثة، وهنأه بسلامته، متمنيا له دوام الصحة والعافية، والتوفيق في مهامه الوطنية ضمن جهود استعادة مؤسسات الدولة، واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية العميلة للنظام الايراني، حسب وكالة سبأ الرسمية.

وكان العميد طارق عائداً من الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، إلى المخا التابعة لمحافظة تعز، بعد افتتاح مركز للغسيل الكلوي وعقد لقاء عسكري ومدني موسع أكد فيه أن "بندقية التحرير هي من ستعيد الوطن المسلوب الذي دمره المشروع الإيراني"، وأن "تحرير تهامة، سيكون مقدمة لاستعادة صنعاء".