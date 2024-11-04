إحصائية: وفاة وإصابة 319 شخصا في حوادث سير بالمحافظات المحررة خلال أكتوبر المنصرم

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت إحصائية أمنية بوفاة وإصابة 319 شخصاً جراء حوادث السير التي شهدتها المناطق المحررة خلال أكتوبر المنصرم.

وذكرت الإحصائية التي نشرها الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أن الحوادث التي شهدتها طرقات المناطق المحررة خلال شهر أكتوبر المنصرم، تسببت بوفاة 62 شخصاً وإصابة 257 آخرين وصفت إصابة 115 بالبليغة.

وأوضحت الإحصائية أن الحوادث توزعت بين 228 حادثة صدام مركبات، و86 حادثة دهس مشاة، و29 حادثة انقلاب مركبات، و9 حوادث سقوط من على مركبات، و3 حوادث ارتطام مركبات بجسم ثابت، و3 حوادث حريق مركبات.

وأرجعت الإحصائية وتقارير إدارات شرطة السير بالمحافظات أسباب وعوامل حوادث السير تلك إلى مسؤولية العنصر البشري بنسبة تتجاوز 93٪، فيما تتوزع نسبة الـ7٪ عن تلك الحوادث بين العناصر الأخرى من طريق وطبيعتها وعوامل البيئة المرتبطة بها، والمركبة وصلاحيتها والاعطاب الفنية.