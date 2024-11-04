العميد المخلافي: قوات الجيش متأهبة للتصدي لأي تصعيد من قبل مليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم -

أكد قائد اللواء 22 مشاة العميد الركن عبده عبدالله المخلافي جاهزية أبطال القوات المسلحة المرابطين في جبهتي الجدافر والسليل، شرقي محافظة الجوف، لأي تحركات تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية.

ونقل موقع الجيش "سبتبمر نت" عن العميد المخلافي قوله، إن القوات المسلحة تواصل تدريباتها المكثفة على مدار الساعة، متأهبة للتصدي لأي هجوم قد تقوم به مليشيات الحوثي، مشيرا إلى أن معنويات الأبطال مرتفعة، وعزيمتهم قوية في سبيل أداء واجبهم الوطني.

وأشاد العميد المخلافي أثناء مشاركته أبطال اللواء إحدى المهام بيقظة أبطال القوات المسلحة الدائمة واستعدادهم العالي لحماية الجمهورية والدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

وأضاف قائد اللواء 22 مشاة، إن الجيش يقف كالسد المنيع بفضل يقظة جنوده وبسالتهم ونحن نعد أبناء شعبنا بأن نبقى الدرع الحامي لأمنهم وكرامتهم مؤكدين التزامنا بالدفاع عن سيادة البلاد وحماية مكتسباتها بكل عزم وإصرار.