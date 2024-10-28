تعز.. صندوق النظافة ينفذ حملة واسعة للقضاء على الكلاب المسعورة بالمدينة

المنامة - ياسر ابراهيم -

قال صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز إنه نفّذ مساء الأحد حملة للقضاء على الكلاب الضالة والمسعورة في شوارع وأحياء المدينة.

وحسب مدير عام صندوق النظافة والتحسين افتهان المشهري، فإن الحملة بدأت مساء الأحد، استجابة لشكاوي ودعوات المواطنين من ارتفاع أعداد الكلاب الضالة، وتفاقم خطورتها على حياة الأطفال والنساء وطلاب المدارس وكبار السن.

وأكد المشهري، أن الحملة ستستمر لتشمل مناطق وأحياء وشوارع المدينة، رغم الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير السموم الخاصة بالقضاء على هذه الكلاب المسعورة.

وقالت إن هذه السموم تتواجد في شركة حصرية تقع في نطاق سيطرة مليشيا الحوثي، ورغم ارتفاع كبير في أسعاره إلا أن الصندوق يبذل جهودًا كبيرة وبكل استطاعته لتوفيره وفقا للامكانات المتاحة.

ودعت في هذا الصدد إلى تعاون وتظافر جهود الجميع لانجاح هذه الحملة للقضاء على هذه الكلاب، التي باتت تقلق السكينة العامة.

وتنتشر الكلاب الضالة بمدينة تعز بشكل واسع، حيث أثارت الرعب لدى سكان المدينة، وسط مناشدات بالقضاء عليها حفاظا على أرواح السكان وخاصة الأطفال.