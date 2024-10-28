رئاسة حلف قبائل حضرموت تعلن الحكم الذاتي لضمان استقلالية المحافظة وحقوقها

المنامة - ياسر ابراهيم -

أعلنت رئاسة حلف قبائل حضرموت، مساء الأحد، عن الحكم الذاتي للمحافظة بصلاحيات كاملة، استجابة لمطالب السكان واحتجاجاتهم المتواصلة في المحافظة الغنية بالنفط، سعيًا نحو استقلالية حضرموت، وحفظ حقوقها في ظل تدهور الأوضاع العامة في البلاد.

جاء ذلك خلال بيان أصدرته رئاسة الحلف عقب اجتماع استثنائي في منطقة العليب بمديرية غيل بن يمين، مؤكدة التزامها بالمطالب التي أقرها مؤتمر حضرموت الجامع في يوليو الماضي، وما تبعه من مطالب صادرة عن حلف قبائل حضرموت.

وشدد البيان على أن الحكم الذاتي لحضرموت أصبح "ضرورة ملحة لإنقاذ المجتمع الحضرمي من الوضع المتدهور".

وأكد الحلف استمراره في الضغط والتصعيد حتى تتحقق هذه الحقوق على أرض الواقع، مع تجديده الدعم لقرار المحافظ القاضي بتغطية السوق المحلي بالديزل المنتج من بترومسيلة بسعر 800 ريال للتر الواحد.

وأشار إلى أن هذا القرار يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، داعياً إلى وضع آلية دقيقة لضبط الفارق السعري بما يخدم المصلحة العامة.

كما طالب الحلف بتوفير البترول عالي الجودة في السوق المحلي بأسعار تتساوى مع سعر الديزل المدعوم، وبتغطية الفارق من إنتاج بترومسيلة لتحقيق التوازن في السوق المحلية.

ودعا في هذا الصدد، لتخصيص قيمة الديزل المخزّن في بترومسيلة منذ 13 يوليو لإنشاء مستشفى حديث في هضبة حضرموت، مطالباً الجهات المختصة بالبدء في تنفيذ هذا المشروع وفتح حساب خاص لتمويله.

وحث بيان الحلف، الحكومة على دفع قيمة كميات الديزل المستهلكة في الكهرباء بسعرها التجاري بانتظام شهرياً لدعم احتياجات حضرموت المتزايدة.

كما حث على ضرورة مراقبة تصرفات السلطة المحلية في استغلال موارد بترومسيلة بما يخدم الصالح العام، والتزام الجهات الرسمية بمبدأ الشفافية والاحتكام للوائح التنظيمية.

وطالب البيان شركة بترومسيلة بتوسيع مصفاتها لزيادة إنتاج المشتقات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلية، مؤكدًا أن هذه الخطوات ضرورية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات للمجتمع الحضرمي.