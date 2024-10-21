حضرموت.. أعمال شغب وإغلاق شوارع في المكلا إحتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي 

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت شرق اليمن، اليوم الاثنين، أعمال شغب، وإغلاق شوارع؛ إحتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت مصادر محلية، إن محتجين غاضبين أقدموا على إغلاق مداخل مدينة المكلا، وأحرقوا إطارات السيارات التالفة في الطرقات، ما تسبّب بعرقلة حركة السير.

وأوضحت المصادر، أن معدل انقطاع التيار الكهربائي وصل إلى نحو 10 ساعات، مقابل ساعتين تشغيل، وذلك خلال الثلاث الأيام الماضية، مشيرة إلى أن انطفاء التيار الكهربائي منذ صباح اليوم.

من جانبها، قالت الإدارة العامة لمؤسسة كهرباء ساحل حضرموت، إن ارتفاع عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي في مدينة المكلا وضواحيها، تعود لأسباب نقص الوقود.

وأضافت في صفحتها على فيسبوك، أن منظومة الكهرباء تشهد تدهوراً وارتفاع ساعات الطفي، بسبب نقص وقود التشغيل، ما أدى إلى خروج محطات التوليد عن الجاهزية.

وأشارت إلى أن عجز التوليد تسبب بحدوث مشاكل في الخطوط الناقلة وشبكات التوزيع، لافتة إلى أن خطوط النقل الكهربائي بقدرة 132 ك.ف القادمة من محطة توليد الريان المركزية إلى مدينة المكلا تعرضت لعطل، ما تسبب بخروج المحطة عن الخدمة منذ صباح اليوم.

وذكرت أن الفرق الفنية تعمل منذ الصباح لإصلاح الأعطال في خطوط النقل (132 ك.ف) بهدف إعادة تشغيل محطة الريان المركزية وتعزيز القدرة التوليدية.