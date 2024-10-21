انتشال 10 سفن منه.. مساع حكومية لاستئناف العمل في ميناء الاصطياد السمكي بـ"عدن"

المنامة - ياسر ابراهيم -

شدد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، على سرعة إنجاز أعمال إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي بعدن، وتعزيز امكانياته ومساهمته في تحقيق تحقيق التنمية المستدامة في القطاع السمكي.

جاء ذلك خلال تفقده الأحد، سير العمل الجاري في إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي في منطقة حجيف، بعدن، تمهيداً لتفعيل نشاطه واستئناف العمل فيه باعتباره واحداً من أكبر موانئ الانزال والتصدير السمكي في المنطقة وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة، فقد اطلع بن مبارك وعدد من المسؤولين بالميناء، على الاعمال الجارية في رفع وانتشال السفن الغارقة في الميناء، حيث تم انتشال 10 سفن من اجمالي 22 سفينة، وتصفية حوالي 250 متر طولي من اجمالي 530 متر، والتعاون القائم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبدعم الماني.

وأوضحوا، انه تم الانتهاء من اعداد الدراسات والتصاميم والتكلفة التقديرية لإعادة تأهيل الورشة المركزية والثلاجة المركزية وهي احدى المكونات الأساسية لميناء الاصطياد، إضافة الى الانتهاء من تقييم الوضع الحالي للرصيف واعداد تقييم فني حول إعادة تأهيل الميناء والبنية التحتية.

وطاف رئيس الوزراء، في رصيف الميناء والمرافق الخدمية التابعه له.. مؤكداً دعم الحكومة لجهود وزارة الزراعة والثروة السمكية لإعادة نشاط ميناء الاصطياد السمكي، والاضطلاع بخدماته في استقبال السفن السمكية وعمليات الشحن والتفريغ وصيانة معدات الاصطياد.

ويشمل مشروع ترميم وتطوير الميناء، إعادة تأهيل البنى التحتية للمرافق الرئيسية التي تضم رصيف الميناء بسعة (530م)، ومصنع الثلج، ومخزن التبريد بسعة (2000 طن)، ومركز مرافق معالجة الأسماك، والمبنى الإداري، والمستودعات وعددها (7 وحدات)، وأنظمة الطاقة، والورشة المركزية.