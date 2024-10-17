صيادو المهرة يحتجون على إغلاق مصانع الأسماك ويطالبون بحلول عاجلة

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم صيادو مديرية الغيظة بمحافظة المهرة وفقة احتجاجية، اليوم الخميس، للمطالبة بفتح مصانع الأسماك المُغلقة من قبل وزارة الثروة السمكية.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب الجهات المعنية بفتح مصانع الأسماك المغلقة، وإيجاد حلول عاجلة لمشكلتهم المتفاقمة والتي تواجه بتجاهل تام من قبل المسؤولين.

وطالب المحتجون باتخاذ قرارات عاجلة تقضي بفتح المصانع المغلقة، واعتماد دراسات علمية تسهم في استمرار كسب معيشيتهم، وتوفير بدائل وتعويضات عادلة لضمان استمرار مصدر دخلهم.

وأكد المحتجون أن قرار الإغلاق اثّر بشكل مباشر على مئات الصيادين وأسرهم، مطالبين قيادة الوزارة بإعادة فتح المصانع وتقدير ظروفهم المعيشية التي يعانوها منذ لحظة اتخاذ هذا القرار وحتى اليوم.