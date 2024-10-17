الحوثيون يتحدثون عن تسجيل ثلاث هزّات أرضية في عدة مناطق يمنية خلال 24 ساعة

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مليشيا الحوثي إن محطات رصد ودراسات الزلالزل بالمركز الوطني لرصد ودراسات الزلازل والبراكين بذمار الخاضع لسيطرتهم، سجّل ثلاث هزات أرضية على الأراضي اليمنية منذ مساء أمس الأربعاء وحتى فجر اليوم الخميس.

وحسب وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فقد توزعت الهزات في مناطق خليج عدن، وشرق العدين، وشرق مدينة ذمار، بقوى تتراوح بين (2.3-3.3) درجات على مقياس ريختر.

وأشارت إلى أن "محطات المركز رصدت عند الساعة (10:57) مساء أمس الأربعاء (بتوقيت صنعاء) هزة أرضية في خليج عدن بقوة (3.3) درجة على مقياس ريختر بين خط طول (44.11) شرقا وخط عرض (12.45) شمالا".

فيما "رصدت المحطات هزة أخرى شرق مدينة ذمار على بُعد 18 كيلومترًا من محطات الرصد بقوة (2.3) درجة على مقياس ريختر عند الساعة (3:02) فجر اليوم الخميس".

وسجلت المحطات هزة أرضية في منطقة شرق العدين بقوة (3) درجات على مقياس ريختر عند الساعة (4:31) فجرًا بين خط طول (44.868) شرقًا وخط عرض (13.417) شمالًا.