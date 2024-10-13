بعد يوم من تلميحات وزير الدفاع بعودة الحرب.. اللواء الأشول يحث الجيش على رفع مستوى الجاهزية القتالية

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة اليمنية، اللواء الركن خالد الأشول، على ضرورة رفع مستوى اليقظة ومضاعفة الجهود للتعامل مع التهديدات المحتملة بقوّة وحسم وكفاءة واقتدار، وذلك بعد يوم واحد من تلميحات وزير الدفاع بإمكانية عودة الحرب في ظل التصعيد الحوثي ورفضه خيارات السلام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السبت، برؤساء عمليات القوات المسلحة، للوقوف أمام مستوى جاهزية القوات المسلحة لأداء مهامها الوطنية، وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة.

وأكد الاجتماع ضرورة ورفع كفاءة القوة البشرية والتدريب والتأهيل في جميع التخصصات القتالية، وكذا تطوير القدرات العسكرية النوعية بما يتواكب مع متطلبات المعركة القائمة مع تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية.

واستمع اللواء الأشول من رؤساء العمليات إلى تقارير عن الجاهزية القتالية وسير تنفيذ المهام العملياتية، ومستوى التنسيق والتعاون بين جميع الوحدات.

من جانبه، استعرض مدير دائرة العمليات العميد الركن دكتور يحيى العيزري، تقريرًا موجزاً لجوانب الموقف العسكري العام للقوات المسلحة، وثبات وصمود منتسبي القوات المسلحة في جبهات القتال، وتعزيز آليات التنسيق والتكامل بين القوى والتشكيلات لمواجهة مليشيات الإنقلاب.

وكان وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري قد ألمح في تصريحات يوم الجمعة الماضية بإمكانية عودة الحرب، مؤكدا أن القوات المسلحة جاهزة لكل الخيارات ولديها خطط استراتيجية كاملة.