أبناء "سقطرى" يناشدون الحكومة بتخفيض تذاكر الطيران وزيادة الرحلات الجوية

المنامة - ياسر ابراهيم - ناشد أبناء محافظة أرخبيل سقطرى، الحكومة اليمنية بخفض تذاكر أسعار الطيران لأبناء المحافظة، وكذا زيادة عدد الرحلات الجوية من وإلى الجزيرة، مؤكدين أنهم يعيشون في "حصار" وسط تجاهل حكومي.

وأكد عدد من أبناء الأرخبيل، أنهم يتكدّسون في البر الرئيسي بمحافظتي المهرة وحضرموت، للحصول على قوارب بحرية تقلهم إلى الجزيرة، رغم أنها محفوفة بالمخاطر، أو الرحلات الجوية التي لا يستطيع الكثير من أبناء المحافظة الحصول على تذاكر نظرًا لارتفاع أسعارها.

وفي هذا الصدد، أكد الناشط "عبدالله مداهن" من أبناء محافظة أرخبيل سقطرى، أن سكان الجزيرة يعانون اليوم أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة، ظل سكان الجزيرة يُعانون منها خلال العقود الماضية، أبرزها صعوبة اجراءات السفر والتنقّل بين المحافظات.

وأشار في حديث لقناة "يمن شباب"، إلى معاناة سكان الجزيرة في السفر إلى محافظات المهرة وحضرموت وعدن سواء للعلاج أو الالتحاق في الجامعات والمعاهد، معتبرا معاناة سكان الجزيرة بأنها تواجه "صلفًا حكوميًا" حسب وصفه.

وناشد في هذا الصدد بضرورة الالتفات إلى معاناة سكان الجزيرة، وتسهيل اجراءات السفر عبر زيادة عدد الرحلات الجوية بين الجزيرة والمطارات المحلية والدولية، وكذا تخفيض أسعار تذاكر الطيران.

وأكد ارتفاع أسعار التذاكر عبر طيران اليمنية، رغم أنها في الأصل شركة حكومية وناقل وطني، مشيرا إلى أن أسعار التذاكر من حضرموت إلى الجزيرة تبلغ من 300 إلى 400 دولار ذهابا وأيابًا، وعدد الرحلات رحلة أسبوعية فقط.

ولفت إلى أن الرحلة الأسبوعية لا تكفي لحاجة أبناء سقطرى للتنقل، وخصوصا للطلاب أو المرضي وخاصة الحالات الحرجة، وكذا الطلاب الملتحقين في المعاهد والجامعات في عدد من المحافظات الأخرى.

ونوه إلى أن أسعار التذاكر لأبناء سقطرى مرتفعة مقارنة بسكان المحافظات الأخرى، رغم وجود منافذ برية لدى سكان المحافظات الأخرى لسد احتياجاتهم، مقارنة بسكان الجزيرة الذين ليس لديهم سوى منفذين جوي وبحري.

وأكد أن الرحلات البحرية محفوفة بالمخاطر خصوصًا في موسم الرياح، حيث يواجه السكان خطر الموت، مناشدًا الحكومة بضرورة توفير دعم حكومي لتخفيض أسعار تذاكر الطيران لأبناء الأرخبيل.

وأشار إلى أن الجزيرة تعيش في معزل تام عن الحكومة، مؤكدا أنها لا تدفع أي مبالغ مالية سواء للكهرباء أو التلعيم أو الصحة في المحافظة، داعيًا إلى تخصيص هذا الدعم لتخفيض أسعار تذاكر الطيران.

وقال إن أبناء محافظة سقطرى يعيشون في "حصار" تمارسه الحكومة عليهم، ساخرًا من أي حديث عن السيادة اليمنية في الجزيرة دون أن تقدّم الحكومة أي خدمة لأبناءها.