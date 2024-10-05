مستشار وزير التربية: 250 ألف معلم في اليمن بلا مرتبات ويتساءل: كيف يؤدون واجبهم؟

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مستشار وزير التربية والتعليم عبدالعزيز سلطان، إن العالم كله يحتفل اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، بترقية المعلمين وتكريمهم وتحسين أوضاعهم، بينما نحن في اليمن أكثر من 250 ألف معلم بلا مرتبات، ودون أيّة حقوق.



وتساءل مستشار وزير التربية في تصريح لقناة "يمن شباب"، كيف يعيش هؤلاء المعلمون؟ كيف يستطيعون معالجة أنفسهم وأطفالهم؟ مشيرا إلى أن هناك عدد من المعلمين مختطفين في سجون الحوثي، ومنهم نقيب المعلمين في أمانة العاصمة سعد النزيلي المختطف منذ نحو عشر سنوات.

وأكد عبدالعزيز سلطان، أن "الحكومة الشرعية أمامها كثير من الحقوق للمعلمين، ولم تصرف بعد، مثل بدل غلاء المعيشة وفوارق المرتبات"، منوها إلى أن معلمي 2011 في مناطق الحكومة الشرعية يتقاضون مرتبات تقدر بـ 50 ألف ريال.

وتساءل: "ماذا يعمل المعلم بهذا المبلغ، كيف يمكن أن يعيش وأن يؤدي الواجب بهذه الوضعية"، مؤكدا أنهم يقومون بالواجب لكن في ظل نفسية متعبة، لعدم قدرتهم على تلبية متطلبات الحياة لهم ولأسرهم.

وأكد أن الرواتب في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية لا تساوي أحيانا قيمة كيس من القمح.. داعيا في هذا الصدد المنظمات الدولية لإنقاذ المعلمين الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية مأساوية في مناطق سيطرة الحوثي.



وطالب في الوقت نفسه، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس الوزراء أحمد بن مبارك، بسرعة صرف حقوق المعلمين، وتقديم الهدايا اللازمة تكريما لهم في هذا اليوم والالتفات لهذا القطاع الكبير.

وكانت الشبكة اليمنية لروابط الضحايا، قد أدانت السبت، الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعلمون في اليمن، خاصة في مناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مطالبة بسرعة الإفراج عن المعلمين المختطفين.

وقالت الرابطة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، إن المعلمين اليمنيين يعانون منذ ما يقارب عشر سنوات من الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي، مما أدى إلى حرمانهم من حقوقهم المالية والمدنية والسياسية، بالإضافة إلى تعرضهم لأشكال متعددة من العنف والانتهاكات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختطاف والتهجير القسري.

من جهتها، قالت نقابة المعلمين اليمنيين، إن المعلم اليمني يعيش منذ 9 سنوات وضعا مادياً مأساوياً تجاوز فيه مستويات المعاناة والألم، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوطه على جماعة الحوثي لإعادة صرف كل المرتبات التي تم حرمان المعلمين منها في مناطق سيطرتها وبأثر رجعي ومستمر.