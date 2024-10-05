حضرموت.. وفاة شخص وإصابة آخرين إثر انفجار خزان وقود في استاد سيئون الأولمبي

المنامة - ياسر ابراهيم - اشتعال النيران في استاد سيئون الأولمبي في حضرموت

توفي شخص وأصيب اثنان آخران، مساء السبت، إثر انفجار خزان وقود جوار استاد ‎سيئون الأولمبي في محافظة حضرموت شرق اليمن.

وقالت مصادر محلية "إن أحد العمال كان يقوم بعملية لحام لمولد كهربائي، ما أدى إلى اشتعال النيران وانفجار خزان "ديزل".

وأضافت المصادر، أن الحادثة أسفرت عن وفاة العامل على الفور وتفحم جثته، وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى احتراق سيارة ومنزلين واختناقات لدى سكان الحي.

وتداول ناشطون في شبكات التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر ألسنة اللهب، ووجود فرق الإطفاء تقوم بإخماد الحريق.