خلال ثلاثة أشهر.. الداخلية تقول إنها ضبطت 38 متهمًا بجرائم متفرقة في "سقطرى"

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم السبت، إنها ضبطت خلال الربع الثالث من العام الجاري 38 متهمًا في 37 جريمة سُجّلت خلال الفترة ذاتها بمحافظة أرخبيل سقطرى، وبنسبة ضبط 100 بالمائة.

وأوضحت في بيان لها، أن أجهزة الشرطة ضبطت 37 جريمة وحادثة أمنية خلال الفصل الثالث من العام الجاري 2024م، وبنسبة ضبط بلغت 100٪، فيما ضبط 38 متهما في تلك الجرائم وبنسبة ضبط 100٪.

وبيّنت أن عدد المجني عليهم في جرائم الربع الثالث من العام الجاري 38 شخصًا، منهم اثنان، أصيبا في تلك الجرائم.



وأكدت شرطة سقطرى أنها أحالت 21 جريمة جنائية إلى النيابة العامة، و11 جريمة جنائية أوقفت الإجراءات فيها، وأنتهت 3 جرائم بالصلح والتنازل من قبل المجني عليهم، وجريمتي أحيلت إلى جهات مختصة.

وصنّفت شرطة سقطرى جرائم الفترة نفسها بحسب تبويب قانون العقوبات والجرائم الجنائية بين 30 جريمة واقعة على الأموال، و6 جرائم واقعة على الأشخاص والأسرة، وحادثة واحدة غير جنائية.

وتشير هذه الاحصائيات إلى ارتفاع نسبة الجرائم المُسجّلة في محافظة أرخبيل سقطرى، الواقعة على المحيط الهندي، بعد أن ظلت قبل الانقلاب الحوثي، بعيدة عن تسجيل أي جرائم أمنية؛ نظرًا لعدم انتشار السلاح بين مواطنيها.

يشار إلى أن محافظة أرخبيل سقطرى تخضع لسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيًا، وتعمل الأخيرة على توسيع نفوذها بالجزيرة، مستخدمة بذلك كل الوسائل منها توزيع السلاح بين المواطنين.

ويتهم نشطاء حقوقيون الإمارات بالعمل على تكثيف خلاياها التجسيية في الجزيرة عبر جمعية الهلال الأحمر الإماراتي التي تستخدمها كغطاء إنساني، لتوسيع نفوذها داخل الجزيرة، وسط رفض مجتمعي واسع.