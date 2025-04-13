حماس: نحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن جريمة الاحتلال الوحشية في مستشفى المعمداني

اعتبرت حركة حماس، في بيان أن "قصف الاحتلال الاسرائيلي لمستشفى المعمداني وتدمير مبنى الاستقبال والطوارئ جريمة حرب جديدة يرتكبها جيشه الفاشي"، معتبرة أن "هذه الجريمة الوحشية تؤكد مجددا أننا أمام كيان إجرامي مارق على كل القوانين والأنظمة والأعراف الإنسانية".
ورأت حماس أن "الاحتلال يعمل بغطاء وتواطؤ أميركي في ظل تعطيل كامل لكافة أدوات المحاسبة الدولية"، محملة "الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن جريمة الاحتلال الوحشية في مستشفى المعمداني".
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