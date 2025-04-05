شكرا لقرائتكم خبر عن بحث استراتيجية طويلة الأمد لإعادة هيكلة الجيش الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

الدعم الأوروبي لأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أجرى رئيسا أركان الجيشين الفرنسي والبريطاني زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم السبت، محادثات رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز الدعم لأوكرانيا في معركتها ضد روسيا.وتوجه رئيس أركان الجيش الفرنسي، تييري بوركار، إلى كييف برفقة نظيره البريطاني توني راداكين.والتقى المسؤولان العسكريان بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والقائد العام للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، ووزير الدفاع رستم عمروف.وناقشوا المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بالإضافة إلى استراتيجية طويلة الأمد لإعادة هيكلة القوات المسلحة الأوكرانية، بحسب ما كتبه بوركار على منصة "إكس".كما ناقش رؤساء أركان الجيوش مسألة نشر قوات حفظ سلام دولية في أوكرانيا في حال تُوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفقا لما أشار إليه بوركار.وأبدت فرنسا والمملكة المتحدة استعدادهما لإرسال قوات إلى أوكرانيا كجزء مما يسمى بـ"تحالف الراغبين" للمشاركة في مراقبة وقف محتمل لإطلاق النار، لكنهما تبحثان عن شركاء إضافيين.وكتب بوركار: "معا، نريد ضمان سلام دائم وصلب في أوكرانيا، وهو شرط أساسي مهم لأمن القارة الأوروبية".