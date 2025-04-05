الارصاد الجوية: ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة غدا مع رياح جافة تحمل معها طبقات من الغبار

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس مستقرا نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأحد حيث تتأثر المنطقة تدريجيًا برياح الخماسينية الجافة والتي تحمل معها طبقات من الغبار مع ارتفاع بدرجات الحرارة تبلغ ذروتها يوم الثلاثاء ويخف تأثيرها تدريجيا يوم الأربعاء المقبل".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ،يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية مع احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خاصة شمال البلاد فترة قبل الظهر".

ولفتت الى ان "الطقس غدا الأحد قليل الغيوم الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بسبب تأثير الرياح الخماسينية الجافة، تنشط الرياح اعتبارا من الظهر خاصة شمال وجنوب البلاد حيث تلامس سرعتها ال ٧٠ كلم/ساعة تكون محملة بالغبار فتؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانًا".

وذكرت أن "طقس الإثنين غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة تكون محملّة ببعض الغبار فتؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانًا".

واضافت ان "طقس الثلاثاء غائم اجمالاً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الساحل والتي تتخطى معدلاتها بحدود 9 درجات، تنشط الرياح المحملة بالغبار وتشتد فتقارب ٨٠ كم/س خاصة في المناطق الجنوبية فتؤدي إلى سوء في الرؤية".