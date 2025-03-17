الجزائر ترفض استقبال رعايا قررت فرنسا إبعادهم

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الجزائر، اليوم الاثنين، رفضها استقبال 60 من رعاياها قررت السلطات الفرنسية إبعادهم.

جاء الرفض خلال استقبال الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية في الجزائر لوناس مقرمان، القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر بشأن قائمة تلقتها الجزائر في 14 مارس بأسماء جزائريين "صادرة بحقهم قرارات إبعاد"، بحسب الوزارة.

وسلم مقرمان لمحاوره مذكرة شفهية تتضمن الرد الرسمي من السلطات الجزائرية.

كانت فرنسا سلمت القائمة، قبل بضعة أيام، إلى سفارة الجزائر في باريس.

وأورد بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية أن الجزائر "تؤكد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل. وتعترض على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين".

وأوضح البيان أن هذا اللقاء جاء "تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر في فرنسا يوم 14 مارس الجاري، وهي المقابلة التي تسلم خلالها قائمة بأسماء الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي".

ولدى الإعلان الجمعة عن تقديم قائمة الجزائريين الذين قررت باريس إبعادهم، تحدث وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتييو عن "ملفات أشخاص معروفين لإخلالهم بالنظام العام".