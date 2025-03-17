مدان بالاغتصاب والبيت الأبيض استقبله كـ"ضيف شرف"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: التقى مقاتل الفنون القتالية المختلطة الايرلندي كونور ماكغريغور بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، حاملا رسالة من "عمليات الهجرة غير الشرعية" في أيرلندا.

واستقبل البيت الأبيض، اليوم الإثنين، ماكغريغور بطل الفنون القتالية المختلطة السابق الذي أُدين مؤخرًا بالمسؤولية المدنية في أيرلندا لاغتصابه امرأة من دبلن كـ"ضيف شرف" في عيد القديس باتريك.

وكانت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ظهرات يوم الاثنين إلى جانب ماكغريغور على المنصة في قاعة الإحاطة بالبيت الأبيض، وأكدت أن مقاتل دبلن سيلتقي بترامب ومسؤولين آخرين في الإدارة، بمن فيهم وزير الدفاع بيت هيغسيث.

وقالت ليفيت، مشيرةً إلى ماكغريغور: "لا يمكننا التفكير في ضيف أفضل من مكغريغور لنستضيفه في عيد القديس باتريك. كلانا يرتدي الزي الأخضر".

يمين متطرف

يذكر أن ظهور ماكغريغور في البيت الأبيض ليس مفاجئًا تمامًا، نظرًا لترويج ترامب للأصوات اليمينية المتطرفة والمعادية للهجرة.

يقول ماكغريغور - وهو شخصية مثيرة للانقسام في موطنه أيرلندا، ولكنه يحظى بشعبية كبيرة بين الرجال الأميركيين البيض المحافظين - إنه يريد الترشح لرئاسة أيرلندا في وقت لاحق من هذا العام على منصة مناهضة للهجرة.

ويُعتبر من غير المرجح إدراجه في بطاقة الاقتراع الرسمية للانتخابات المقرر إجراؤها مبدئيًا في أكتوبر، نظرًا لأن المرشحين يحتاجون إلى دعم رسمي من 20 عضوًا على الأقل من أعضاء البرلمان أو أربعة مجالس محلية.

في جلسات خاصة، أبدى المسؤولون في دبلن استياءهم من أن يُسلّط ترامب الضوء على شخصية يُنسب إليها على نطاق واسع تأجيج الكراهية ضد الأجانب غير البيض، لا سيما عندما شهدت العاصمة الأيرلندية أعمال شغب في نوفمبر 2023.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، العائد لتوه من الولايات المتحدة وزيارته للبيت الأبيض، إن آراء ماكغريغور بشأن الهجرة "لا تعكس روح عيد القديس باتريك أو آراء شعب أيرلندا".

أكد وزير الخارجية سيمون هاريس، الموجود في مدينة نيويورك لحضور فعاليات عيد القديس باتريك، أن ترامب "يحق له تمامًا" دعوة أي شخص إلى البيت الأبيض، لكنه قال إن ماكغريغور "ليس لديه تفويض" للتحدث باسم أيرلندا.

خلال اجتماع ترامب في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي مع مارتن، سُئل الرئيس الأميركي عن الشخصية الأيرلندية المفضلة لديه، فحدد ماكغريغور.

سياسة الهجرة

وينتقد ماكغريغور بانتظام الحكومة الأيرلندية والقضاة ونظام الهجرة في رسائله على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد استغل وقته في غرفة الإحاطة بالبيت الأبيض ليقول في مؤتمر صحفي غير رسمي إنه "حان الوقت لتوعية أمريكا بما يحدث في أيرلندا".

وقال، قبل دقائق من نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض رسالته بمناسبة عيد القديس باتريك وتغريدات أخرى مؤيدة: "إن شبكة الهجرة غير الشرعية تعيث فسادًا في البلاد. هناك بلدات ريفية في أيرلندا اجتاحتها موجة عارمة".

يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني، أدانت هيئة محلفين في دبلن، مؤلفة من ثماني نساء وأربعة رجال، ماكغريغور، البالغ من العمر 36 عامًا، بتهمة اغتصاب امرأة في فندق بدبلن في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وأمره القاضي بدفع تعويض للضحية يقارب 250 ألف يورو، بالإضافة إلى تسليم أدلة فيديو كان هو وأنصاره يهددون بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، تسيء إلى سمعة الضحية. كما أمره بدفع معظم تكاليف الدعوى القضائية للضحية، والتي تجاوزت مليون يورو.