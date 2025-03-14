المملكة المتحدة تشهد خسوفاً قمرياً جزئياً

ابوظبي - سيف اليزيد - تمكن من استيقظوا مبكراً في المملكة المتحدة من رؤية خسوف قمري جزئي، أو القمر الدامي، قبل الفجر اليوم الجمعة.

وتحدث ظاهرة القمر الدامي عندما يدخل القمر في ظل الأرض، ثم يظلم تدريجياً قبل أن يتحول إلى اللون الأحمر.

وفي الخسوف القمري الجزئي، تكون الأرض والشمس والقمر في شبه محاذاة وليست محاذاة كلية. وهذا يعني ظهور جزء مظلم على القمر.

وقال رائد الفضاء جيك فوستر، من المرصد الملكي بجرينتش: «عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر، ضوء الشمس الذي يمكن أن يصل القمر يجب أن يمر أولاً بالغلاف الجوي للأرض».

وأضاف: «فيما تدخل أشعة الشمس الغلاف الجوي، سوف تتناثر أطوال موجية مختلفة (وبالتالي ألوان) من النور وترتد بكميات مختلفة.

ويتناثر اللون الأزرق بكميات كبيرة، وهو السبب وراء اللون الأزرق لسمائنا».

وتابع: «لا يتأثر الضوء الأحمر على الأغلب بغازات الغلاف الجوي، وبالتالي يتحرك عبره ويخرج من الجانب الآخر، حيث يمكن أن ينير القمر، ويجعله يظهر باللون الأحمر».

وبدأ القمر في التحول للون الأحمر حوالي الخامسة والنصف صباحاً (0530 بتوقيت جرينتش)، وأصبح مرئياً قبل السادسة والنصف. وحدث آخر خسوف قمري كلي في مايو 2022 عندما تحوّل القمر بالكامل إلى لون الأحمر.