الولايات المتحدة تحث أوروبا على زيادة إنفاقها العسكري

ابوظبي - سيف اليزيد - حثّت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، حلفاءها في أوروبا على تعزيز دفاعاتهم للسماح للولايات المتحدة بالتركيز على التهديدات في بقية أنحاء العالم.

وقال جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي انطلقت أعماله اليوم "نعتقد أن من المهم، في إطار التحالف المشترك، أن يكثّف الأوروبيون جهودهم بينما تركز أميركا على مناطق العالم المعرضة لخطر كبير".

وأضاف أنه يتعين على أوروبا تحمل عبء أكبر في الدفاع عن نفسها.

وسعى فانس لطمأنة البلدان الأوروبية التي تشعر بالقلق من إمكانية استثنائها من المحادثات الرامية لوضع حد للأزمة المتواصلة منذ نحو ثلاث سنوات، قائلا بـ"التأكيد" بأن الدول الأوروبية ستكون على طاولة المفاوضات.

وأفاد فانس بأن واشطن قادرة على "الضغط عسكريا" على روسيا بينما أكد دعمه "لاستقلال" أوكرانيا "السيادي".