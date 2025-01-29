شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الريادة: تواصل جهود مصر والتحالف الوطني لتقديم المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر والتحالف الوطني لدعم قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع نتيجة التصعيد العسكري المستمر.

وأكد حسنين أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلعب دوراً ريادياً في مساعدة الشعب الفلسطيني من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية في هذا الوقت العصيب، لافتا إلى أن مصر تواصل جهودها في فتح معبر رفح بشكل مستمر، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، وأن الجسر الجوي الذي تم تدشينه مؤخراً لنقل المواد الطبية والغذائية إلى القطاع يعد خطوة هامة في تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة هذه المحنة.

وأضاف أن مصر تعمل جنباً إلى جنب مع المنظمات الإنسانية والدولية لضمان وصول المساعدات بشكل سريع وفعال، مشيرا إلى أن التحالف أطلق العديد من حملات التبرعات في كافة المحافظات المصرية لجمع الأموال والمستلزمات الطبية من أجل إمداد غزة بما تحتاجه، موضحا أن التحالف لا يقتصر عمله على جمع التبرعات فحسب، بل يتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتوزيع المساعدات بشكل منظم ووفقاً للاحتياجات الفعلية في المناطق المتضررة.

وأضاف رئيس حزب الريادة، أن التحالف الوطني يؤكد على ضرورة مواصلة مصر والعالم العربي تفعيل أدوارهم الإنسانية والسياسية في دعم القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن جهود التحالف تشمل المطالبة بتكثيف الدعم العربي على كافة الأصعدة، سواء في المجالات الإنسانية أو السياسية، من خلال الضغط على المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين في غزة.

وشدد حسنين على أن مصر، تاريخياً، كانت ولا تزال الحاضنة الأولى للشعب الفلسطيني في مختلف محنه، وأن هذا الدور يتجسد في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل السبل المتاحة، متابعا: "إن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية، بل ستواصل العمل بكل الطرق الدبلوماسية والإنسانية الممكنة لتحقيق العدالة لفلسطين."