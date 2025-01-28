شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: تهجير الفلسطينيين مخططات موجودة منذ زمن بعيد.. والرئيس أعلن الخطوط الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، إنّ طرح مسألة تهجير الفلسطينيين أمر قديم جدا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن بعد 7 أكتوبر 2023 الخطوط الحمراء وأمن مصر القومي، وأن القضية الفلسطينية لن تحل دون دولة فلسطينية.

وأضاف القصاص، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "مسألة ملف تهجير الفلسطينيين قضية قديمة جدا ومطروحة أكثر من مرة بعد النكبة، وجرى طرحها في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات وحتى التسعينيات كان يتم طرحها".

وتابع القصاص: "كانت هناك خطة اسمها حقل الأشواك، تنص على أن يضغط قادة الاحتلال على الفلسطينيين لجعل الضفة الغربية وغزة غير قابلة للحياة حتى يتركها الفلسطينيون ويتحركوا نحو سيناء، وبالتالي، فإن مخططات التهجير موجودة منذ زمن بعيد".