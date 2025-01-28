شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب بالبهو الفرعونى.. قيادة تقف على مسافة واحدة من جميع التيارات والان مع تفاصيل الخبر

شهد البهو الفرعوني بمجلس النواب المصري، اليوم، لحظة مميزة تعكس روح التعاون والود بين قيادة المجلس وأعضائه، حيث حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على مصافحة النواب المتواجدين في البهو عقب انتهاء اجتماع اللجنة العامة وقبل توجهة إلى قاعة مجلس النواب.

يأتي هذا المشهد ليؤكد أن قيادة المجلس استطاعت أن تقف على مسافة واحدة من جميع النواب من مختلف الانتماءات والاحزاب السياسية والمستقلين.

وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب قد اجتمعت صباح اليوم لمناقشة التوصية الصادرة عن المجلس بشأن تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية لإيصال صوت مصر الداعم للعدل والسلام .



المستشار الدكتور حنفى جبالى



حنفى جبالى



رئيس المجلس يصافح النواب



رئيس مجلس النواب