افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في الهرمل بان المدعوة (س. ن) أقدمت اليوم على اطلاق النار من سلاح حربي على الشاب (و.ع) في الهرمل، فأردته قتيلا، ثم سلمت نفسها الى مخفر الهرمل الذي باشر التحقيق في الحادث.

كانت هذه تفاصيل خبر سيدة أطلقت النار على شخص في الهرمل وأردته قتيلا وسلمت نفسها لمخفر المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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