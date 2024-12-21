ووفقا للصحيفة، فقد وقعت هذه المشادة يوم الأربعاء الماضي في اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث اقترح دودا مصادرة وإنفاق الأصول الروسية المجمدة بقيمة 260 مليار يورو.
يذكر انه بعد الحرب الروسية الأوكرانية، قام الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بتجميد نحو نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية البالغة حوالي 300 مليار يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر "فاينانشال تايمز": شولتس يرد بحدة على اقتراح دودا لمصادرة الأصول الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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