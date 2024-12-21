"فاينانشال تايمز": شولتس يرد بحدة على اقتراح دودا لمصادرة الأصول الروسية

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن شهود أن "المستشار الألماني أولاف شولتس رد بغضب على فكرة الرئيس البولندي أندريه دودا لمصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي". ونقلت الصحيفة عن شولتس قوله: "أنت لا تدرك كيف سيؤثر ذلك على استقرار أسواقنا المالية... أنتم حتى لا تستخدمون اليورو!".

ووفقا للصحيفة، فقد وقعت هذه المشادة يوم الأربعاء الماضي في اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث اقترح دودا مصادرة وإنفاق الأصول الروسية المجمدة بقيمة 260 مليار يورو.

يذكر انه بعد الحرب الروسية الأوكرانية، قام الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بتجميد نحو نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية البالغة حوالي 300 مليار يورو.