شولتس يتوقع استمرار تراجع عدد المهاجرين إلى ألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يتوقع استمرار تراجع عدد المهاجرين إلى ألمانيا. وخلال استجواب الحكومة، قال شولتس في البرلمان اليوم الأربعاء إنه تم التمكن بالفعل من تقليص عدد الأشخاص الذين يصلون إلى ألمانيا بطريقة غير نظامية.

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: «وهذا الاتجاه سيستمر في المستقبل». في الوقت نفسه، شدد مرشح الحزب الاشتراكي لمنصب المستشار على أن ألمانيا في حاجة إلى الهجرة، «ولذلك، أنا فخور بالقوانين التي وضعناها بشأن قانون الجنسية وهجرة الكفاءات المهنية. لكي يكون هذا الأمر واضحا بيننا».

وأعلن المستشار أيضا عن مزيد من رحلات الترحيل للأشخاص مرتكبي الجرائم إلى أفغانستان، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه بسهولة من خلال الرحلات الجوية المجدولة أو الترتيبات مع الحكومة الموجودة هناك.

وأردف: «لكننا وجدنا طرقا للقيام بذلك، ونحن نواصل العمل على ذلك. وهذا يشمل أيضا دولا أخرى».