ريزا جال ووزير البيئة في النبطية: وقف إطلاق النار يشكل فرصة ضرورية للتهدئة إلا أنه لا يزال هشا

جال الممثل الاقليمي لمكتب التنسيق للشؤون الانسانية في لبنان عمران ريزا، يرافقه رئيس هيئة الطوارىء الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، في مدينة النبطية بدعوة من محافظ النبطية هويدا الترك، للاطلاع على حجم الدمار الذي خلفه العدوان الاسرائيلي عليها وأدى الى استشهاد عشرات المواطنين وتدمير مئات من المحال التجارية والوحدات السكنية .

وأشار ياسين، الى أننا "أجرينا اليوم، سلسلة اجتماعات وجولة في النبطية لنؤكد على اهمية وجود الدولة في هذه المرحلة الصعبة واعادة ترتيب برنامج التعاون الذي اطلقناه كلجنة طوارىء مع منظمات الامم المتحدة لدعم غرف العمليات في المحافظات مع دعم الادارات الرسمية ومؤازرة ودعم الاهالي النازحين".

وأكد على "اهمية دعم مؤسسات الدولة وكل المؤسسات الوطنية بدءا من الجيش الوطني الذي ينتشر في الجنوب وهو رمز الدولة مع قوى الامن وكل الاجهزة الامنية، وان نحافظ جميعا على ادارات الدولة لكي ننطلق بعملية النهوض المبكر ومواكبة عملية اعادة الاعمار، وان نبقي عملية الاغاثة ومساعدة الناس النازحة اضافة الى سكان اكثر من ستين بلدة ما زالوا يعانون من ضرر العدوان ووجود المحتل في معظمها".

بدوره، ذكر ريزا، أن "هذه الزيارة المشتركة اليوم، تجسد التعاون الوثيق بين حكومة لبنان والسلطات المحلية والشركاء الإنسانيين في تلبية الاحتياجات الإنسانية للأشخاص المتضررين من الأعمال العدائية على مدار الأشهر الأخيرة".

واضاف "لا يسعنا إلا الشعور بالأسى لفداحة الخسائر في الأرواح، بمن في ذلك العاملون في الخطوط الأمامية وفي عمليات الإنقاذ والإغاثة، بالإضافة إلى مقدّمي الرعاية الصحية والعاملين في المجال الإنساني والمدنيين، وأخص بالذكر أفراد إدارة مخاطر الكوارث العاملين هنا في النبطية. إن تضحياتهم تؤكد الحاجة الملحة إلى ظروف أكثر أمنا وحماية للمدنيين وللجهات الإنسانية الفاعلة".

وتابع "في حين يشكل وقف إطلاق النار فرصة ضرورية للتهدئة، إلا أنه لا يزال هشا. ولدينا مخاوف جدية بشأن الانتهاكات في مناطق معينة والتوترات المستمرة على طول الحدود".