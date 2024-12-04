الأسد أصدر مرسوماً بإضافة 50% إلى رواتب العسكريين السوريين

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

وجاء ذلك في وقت يخوض الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة تقودها "هيئة تحرير الشام" في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها الى مدينة حماة.

واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدرا بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم.

ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسية، المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية.