أفادت وكالة الأنباء السورية، نقلا عن مصدر عسكري، بأن "وحدات من قواتنا المسلحة المنتشرة على طول محاور الاشتباك في ريف حماة الشمالي تخوض منذ الصباح معارك ضارية في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة التابعة لما يسمى هيئة تحرير الشام".
وأضافت "تقوم قواتنا باستهداف تجمعات الإرهابيين في العمق وأرتالهم على جميع محاور التحرك عبر نيران المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك، موقعة في صفوفهم ما لايقل عن ثلاثمئة قتيل بينهم جنسيات أجنبية".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري: قواتنا تخوض معارك ضارية ضد التنظيمات الإرهابية في ريف حماة الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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