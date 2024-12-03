شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: الرئيس السيسي أول رئيس يهتم بذوى الهمم وأعطى الضوء الأخضر لدعمهم والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب عن ذوى الإعاقة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أول رئيس يهتم بذوى الإعاقة وأعطى الضوء الأخضر لدعمهم والدفاع عن حقوقهم، مشيرة إلى أنه خصص عام لذوى الهمم وبداية تمكينهم كان من دستور 2014.

وأضافت مها شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دى إم سى، أن دستور 2014 أعطاهم الحق فى التمثيل بالبرلمان وبعدها كان أول برلمان يتم تمثيلهم فيه وأصدر حزمة قوانين مهمة جدا لدعم ذوى الإعاقة، مؤكدة أن كل التوجيهات والمبادرات أهمها كان الدفاع عن قضايا ذوى الإعاقة.

وتابعت: "قضايانا كبيرة وموجودة فى كل الوزارات وتم تعديلات لقوانين عقيمة، والدولة تغيرت نظرتها للشخاص ذوى الإعاقة وبقينا موجودين فى كل المجالات وتم تمثيلنا سياسيا وبقين ممثلين فى مجلس النواب وتمثيلنا رياضيا ويجد أبطال عالميين من ذوى الهمم".