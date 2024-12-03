ميركل تدعو إلى المضي قدماً في حماية المناخ

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل خلال زيارتها للعاصمة الأميركية واشنطن إلى مكافحة أزمة المناخ بسرعة.

وقالت ميركل في فعالية مشتركة مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما "إنه إذا لم تمض دول صناعية مثل ألمانيا والولايات المتحدة قدماً في هذا المجال، فكيف يمكن توقع الشيء نفسه من دولة فقيرة".

وأوضحت ميركل أن تغير المناخ يتسبب على سبيل المثال في فرار الناس من أفريقيا. ونشرت ميركل الأسبوع الماضي مذكراتها بعنوان "الحرية. ذكريات 1954 - 2021".

وتجري ميركل جولة الآن في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تعقد مقابلات تلفزيونية هناك. وشاركت ميركل في فعالية مع أوباما في قاعة للحفلات الموسيقية بواشنطن.