نتانياهو: نحن في حالة وقف إطلاق نار مع حزب الله وليس نهاية الحرب

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، "اننا في حالة وقف إطلاق نار مع حزب الله وليس نهاية الحرب"، لافتا الى "اننا ننفذ وقف إطلاق النار في لبنان بقبضة من حديد ونتحرك ضد أي انتهاك سواء كان بسيطا أو جسيما".

وشكر نتانياهو الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب على تصريحه بشأن الاسرى فهو يوضح أن هناك جهة واحدة مسؤولة عن هذا الوضع وهي حماس.