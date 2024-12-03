وكالة أنباء كوريا الجنوبية: الرئيس يعلن حالة الطوارئ العسكرية في البلاد بهدف القضاء على القوى الموالية للشمال

افادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية الرسمية، بأن "الرئيس أعلن حالة الطوارئ العسكرية في البلاد بهدف القضاء على القوى الموالية للشمال وحماية النظام الدستوري الديمقراطي".

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