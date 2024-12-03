يحيى سريع: نفذنا بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق 3 عمليات ضد العدو الإسرائيلي

اعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنه "منفذنا بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق 3 عمليات ضد العدو الإسرائيلي". وكشف انه "نفذنا بعدد من المسيرات عمليتين ضد هدفين إسرائيليين شمالي فلسطين المحتلة، كما نفذنا بعدد من المسيرات عملية ضد هدف حيوي في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة".

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