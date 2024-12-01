شكرا لقرائتكم خبر عن خبير إعلامى: بروتوكول المتحدة و"التعليم العالى" خطوة مهمة لتشجيع الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها والخبير الإعلامى، إن البروتوكول الموقع بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة التعليم العالى يأتى كخطوة مهمة، فى إطار تشجيع وتحفيز الطلاب والباحثين وشباب المبتكرين فى الجامعات والمعاهد البحثية وتوفير الدعم والتمويل اللازم للمشروعات البحثية فى مجال الابتكار والشركات الناشئة وريادة الأعمال.

وأضاف النحاس في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن البروتوكول يغطى كافة قطاعات الجمهورية وأغلب الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بما يعود بالنفع على جميع الطلاب وعلى مستقبل البحث العلمى فى مصر ورفع مؤشره على الصعيد العالمى خاصة وأننا نمتلك خيرة العقول من الباحثين والمبتكرين داخل جامعاتنا المصرية خاصة فى الأقاليم وفى صعيد مصر.

وتابع: "كما تعطى المسابقة فرصة كبيرة للمنافسة بين الطلاب والباحثين لتقديم أفضل ما لديهم خاصة وأن برنامج المسابقة سوف يتم إذاعته وبثه عبر مختلف قنوات ومنصات الشركة المتحدة مما سيعطى زخما وإقبالا كبيرا من طلاب الجامعات المختلفة ويشجع لديهم روح العمل الجماعى والمثابرة والاجتهاد لتقديم أرقى وأفضل مستوى علمى وبحثى".

واستطرد: "وستعمل الجامعات أيضا على دعم الباحثين وتقديم كافة أوجه الدعم العينى والمالى من خلال ما تملكه من خبرات ومعامل وتجهيزات وتحت إشرف نخبة من الأساتذة فى مختلف التخصصات وهو ما سيضمن الخروج بنتائج ومخرجات هامة تفيد المجتمع المحلى والدولة بصفة عامة، ومن الممكن أن يتم السماح للفائزين بالمشاركة فى مختلف المسابقات الدولية والمنافسة على الصعيد العالمى وتمثيل مصر فى العديد من المؤتمرات والمحافل العلمية العالمية، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة وشركاء التنمية بتطوير البحث العلمى وخدمة الطلاب والجامعات انطلاقا من مسئوليتهم الاجتماعية تجاه الطلاب والباحثين وشباب المبدعين والمبتكرين".

