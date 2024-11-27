شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد مقلد: الشعب المصري منذ البدايه متكاتف لنصرة الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب أن فعالية اليوم بكتلة الحوار، هي استمرار لكافه أوجه التضامن مع قضيه الشعب الفلسطيني لأنها لا تتعلق فقط بالفلسطينيين بل بكل عربي ومصري، ومهما أقيمت من فعاليات لن نفي أشقائنا حقهم.



وأكمل مقلد خلال احتفالية كتلة الحوار بالشراكة مع السفارة الفلسطينية بالقاهرة للاحتفاء باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك في إطار الاهتمام بالقضية الفلسطينية بحضور دكتور باسل عادل مؤسس ورئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، والسفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح وعدد من الأحزاب السياسية والبرلمانيين والسياسيين، أن الشعب المصري منذ البدايه متكاتف لنصرة الشعب الفلسطيني.

وأشار أننا رأينا فعاليات التضامن في الأحزاب والجامعات، لأن هذا هو حق الفلسطينيين ضد عصبه المجرمين الذين لم تردعهم أحكام دوليه، أو معاهدات واتفاقيات، وأننا كمصريين سنظل معهم حتي تحرير ارض فلسطين.