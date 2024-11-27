شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار تعرض فيلما وثائقيا حول أطفال فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

عرضت كتلة الحوار فيلما وثائقيا عن معاناة لطفلة من غزة تخاطب والدتها الشهيدة عن طريق رسائل بالبحر، و بقائها 4 أيام تحت الأنقاض.

وأكدت نيرمين ميشيل عضو مجلس أمناء الحوار، أن معاناة تلك الطفلة كانت ستظل رمز لصمود الشعب الفلسطيني أمام الجرائم الإسرائيلية في غزة.

جاء ذلك خلال احتفالية كتلة الحوار عن بالشراكة مع السفارة الفلسطينية بالقاهرة للاحتفاء باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك في إطار الاهتمام بالقضية الفلسطينية بحضور دكتور باسل عادل مؤسس ورئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، والسفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح وعدد من الأحزاب السياسية والبرلمانيين والسياسيين.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني المصرى والفلسطيني و جوله بمعرض الصور المختلفة الحقيقية والكاريكاتير والمرسومة بأيدي أطفال فلسطين والتي توضح حجم المعاناة و جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وتتضمن الاحتفالية، معرض صور يوثق انتهاكات دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ويحتوي علي عدد من الصور خاصة بالشهداء من النساء والأطفال وشهداء الصحافة الفلسطينية وجزء خاص عن الأسري الفلسطينيين، وسيتم عرض مجموعة من الصور بأيدي أطفال غزة وأبناء الشهداء جراء حرب الإبادة التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني.