شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالقاهرة: مصر والرئيس السيسي تحمل القضية الفلسطينية منذ بدايتها والان مع تفاصيل الخبر

قال دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة .أن احتفالية كتلة الحوار عن بالشراكة مع السفارة الفلسطينية بالقاهرة للاحتفاء باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، توضح الاهتمام المصري بالقضية الفلسطينية .

وأكمل أن مثل تلك الفعاليات ترسل رسالة قوية للشعب الفلسطيني في حربه ضد العدوان الإسرائيلي "انتم لستم وحدكم بل الشعب المصري والإنسانية كلها معكم".



وأضاف السفير الفلسطيني بالقاهرة أن مثل تلك الفعاليات ضد حملات الجوع و التعطيش من العدو الإسرائيلي توضح حجم العمل ، لوقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.



وأشار إلى أن العلاقات المصريه الفلسطينيه، واقع مشترك يعيشه الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني، فنحن شعب واحد واجهنا الاستعمار، والان الشعب المصري ،والدولة المصريه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحمل القضية الفلسطينية منذ بدايتها لوقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال احتفالية كتلة الحوار عن بالشراكة مع السفارة الفلسطينية بالقاهرة للاحتفاء باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك في إطار الاهتمام بالقضية الفلسطينية، بحضور دكتور باسل عادل مؤسس ورئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، والسفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، وعدد من الأحزاب السياسية والبرلمانيين والسياسيين.

وستتضمن الاحتفالية، معرض صور يوثق انتهاكات دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ويحتوي علي عدد من الصور خاصة بالشهداء من النساء والأطفال وشهداء الصحافة الفلسطينية وجزء خاص عن الأسري الفلسطينين، وسيتم عرض مجموعة من الصور بأيدي أطفال غزة وأبناء الشهداء جراء حرب الإبادة التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني.