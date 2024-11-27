شكرا لقرائتكم خبر عن توفير بيئة توعوية حاضنة للنشء من أبرز أهداف التحالف الوطنى لرعايتهم والان مع تفاصيل الخبر

يهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى تقديم الدعم الشامل للفئات الأولى بالرعاية في مصر، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات، ويأتي الاهتمام بالأطفال والنشء في مقدمة تلك الأجندة التنموية بهدف دمجهم في المجتمع وتعميق منظومة الوعي, ومساعدتهم في بناء الثقة بالنفس، وتعزيز مهارات التواصل لدى الأطفال، ما يجعلهم أكثر استعدادا للتفاعل مع الآخرين، والتكيف مع محيطهم.

وفي إطار تلك الأهداف لرعاية النشء، وضمن الاحتفالات باليوم العالمي للطفل، نظمت المؤسسة الصديقية احتفالية خاصة للأطفال في مركز شباب واحة المنتجين بمساكن عثمان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد الحدث مشاركة واسعة من الأطفال، حيث تم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي أسعدت الحضور ورسمت البسمة على وجوه الأطفال في جو مليء بالسعادة والبهجة، وشارك في تنظيم هذا الحدث وزارة الشباب والرياضة، مكتبة مصر العامة المتنقلة، جمعية "ساعد للتنمية"، مؤسسة "هي تستطيع للتنمية"، وجامعة حلوان.

وجاءت هذه الفعالية لتؤكد على أهمية دعم حقوق الأطفال وتوفير بيئة تعليمية وترفيهية تساهم في نموهم النفسي والاجتماعي وحرص كلًا من التحالف الوطني ومؤسسة الصديقية على توفير هذا لهم.

