بريطانيان من بين ضحايا "سي ستوري" بمصر.. والحادثة "حديث العالم"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الغردقة (البحر الأحمر): تتواصل ردة الفعل العالمية تفاعلاً مع غرق اليخت (المركب السياحي) الذي يحمل اسم "سي ستوري" في مياه مدينة الغردقة المصرية المطلة على البحر الأحمر صباح الإثنين، وعلى متنه 45 شخصاً، ولايزال 17 منهم في عداد "الغرقى".

التقارير ذكرت أن سائحين بريطانيين اثنين من بين 17 شخصا على الأقل فقدوا بعد غرق قارب فاخر قبالة السواحل المصرية، وأطلقت صحيفة "الصن" اللندنية على "سي توري" يخت الفخامة والموت، حيث يبدو فخماً ومجهزاً بطريقة جيدة، إلا أن عاصفة عاتية وأمواج قوية ضربته، وتسببت في غرقه.

مهمة البحث عن "سي ستوري"

وانطلقت، صباح الإثنين، مهمة بحث ضخمة بعد اختفاء السفينة "سي ستوري" في البحر الأحمر بالقرب من مرسى علم بعد أن ضربتها موجة.

وكان اليخت قد غادر ميناء بورتو غالب في رحلة غوص تستغرق عدة أيام يوم 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وكان من المقرر أن يعود إلى مارينا الغردقة يوم 29 من نفس الشهر، وعلى متنه 45 شخصًا.

ولكن في حوالي الساعة 5:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، أرسل أحد أفراد الطاقم إشارة استغاثة من القارب، بينما كان خارجًا في رحلة غوص.

وبعد ذلك اختفت عن الرادار وانقطع الاتصال بها.

4 بريطانيين.. اثنان على قيد الحياة

وكان على متن السفينة المفقودة 4 بريطانيين، لكن اثنين ما زالا في عداد المفقودين، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) .

ولم يتضح بعد من هم الركاب الذين تم إنقاذهم ومن هم الذين ما زالوا في عداد المفقودين في حين ينتظر أقاربهم الأخبار.

ويعتقد أن اليخت الذي كان يحمل 31 سائحاً من جنسيات مختلفة وطاقم مكون من 14 فرداً غرق في منطقة شعب ساتايا.

آخر موقع سجله اليخت

وبحسب موقع تتبع السفن "مارين ترافيك"، فإن آخر موقع سجلته السفينة كان قبالة سواحل الغردقة، ونشرت السلطات في البداية فرق إنقاذ بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر.

وقال محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، إنه تم إنقاذ 28 شخصا حتى الآن، وقد توقفت عمليات البحث للعثور على 17 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (3 مساء بتوقيت غرينتش)، بحسب رويترز.

ولم يتم التأكد من سبب هذه الكارثة، لكن مدير منتجع للغوص قريب من عمليات الإنقاذ قال إن القارب ضربته موجة في منتصف الليل، بحسب وكالة فرانس برس، وزعم هذا المدير أن قوة المياه كانت كافية لدفع السفينة على جانبها.

كيف تم منح اليخت تصريحاً بالإبحار؟

ظلت السفينة في المياه رغم أن السلطات في الغردقة أوقفت الأنشطة وميناء المدينة الأحد بسبب "سوء الأحوال الجوية"، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية المصرية أن يصل ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر إلى ما بين 10 و13 قدما قبل رحيل العاصفة.

ولم يتضح بعد كيف تم منح اليخت (السفينة السياحية) الإذن بالإبحار في مثل هذه الظروف العاصفة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أربعة ألمان، وإسبانيين اثنين، وبلجيكيين اثنين، وأمريكيين اثنين، وأيرلندي واحد، وفنلندي كانوا أيضا على متن الطائرة.

وكان الآخرون في الرحلة من الصين وسلوفاكيا وسويسرا وبولندا والنرويج وفنلندا ومصر .

ولم يتضح بعد من تم إنقاذهم حتى الآن، وأعلنت السفارة الصينية في مصر أن اثنين من مواطنيها بخير.

تم بناء سي ستوري في عام 2022، وهو عبارة عن قارب ترفيهي يبلغ طوله 144 قدمًا وقادر على حمل ما يصل إلى 32 راكبًا.

ويعتقد أن الزائرين دفعوا 1000 جنيه إسترليني مقابل رحلة مدتها سبع ليال على متن اليخت الفاخر، والذي يحتوي على 18 كابينة مزدوجة، حيث تأخذ السياح في رحلات غوص لاستكشاف الشعاب المرجانية وحطام السفن في البحر الأحمر.

الخارجية البريطانية تتابع

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تقدم الدعم "لعدد من الرعايا البريطانيين وعائلاتهم".

يعد البحر الأحمر وجهة شهيرة للغوص تشتهر بشعابه المرجانية والحياة البحرية، كما أنه حيوي لصناعة السياحة في مصر، وفي حزيران (يونيو) من العام الماضي، لقي 3 سائحين بريطانيين مصرعهم وتم إنقاذ 12 آخرين بعد اشتعال النيران في قارب الغوص هوريكان قبالة مرسى علم.