جرح 12 جنديا بريطانيا بحادث تصادم كبير

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قالت وزارة الدفاع البريطانية إن 12 جنديا بريطانيا أصيبوا في حادث تصادم كبير في إستونيا بالقرب من الحدود مع روسيا.

وتم نقل ثمانية من الجنود - الذين كانوا جزءا من مهمة رئيسية لحلف شمال الأطلسي لردع العدوان الروسي - جواً إلى المملكة المتحدة لتلقي العلاج في المستشفى يوم الأحد بعد الحادث الذي وقع في ظروف ثلجية يوم الجمعة.

وتم تسريح خمسة من هؤلاء الأفراد منذ ذلك الحين مع احتجاز ثلاثة في الجناح العسكري لمستشفى الملكة إليزابيث في بيرمنغهام.

وقع الحادث عند تقاطع في حوالي الساعة 5 مساءً يوم الجمعة عندما كانت القوات مسافرة في ثلاث حافلات صغيرة عائدة إلى قاعدتها في تابا.

ويعتقد أن سيارتين مدنيتين يقودهما إستونيان اصطدمتا، مما أدى إلى تفاعل متسلسل، مع أربع مركبات أخرى - تضم ثلاث حافلات صغيرة للجيش وسيارة مدنية ثالثة - تصادمت مع بعضها البعض.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، كانت السيارات التي اصطدمت في البداية هي فولفو S80، تقودها امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا وBMW 530D، تقودها امرأة تبلغ من العمر 62 عامًا.

وأفاد موقع أخبار بوستيميس الإستوني أن 12 جنديًا بريطانيًا أصيبوا بالإضافة إلى خمسة مدنيين. تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى بسيارة إسعاف.

عملية كابريت

وتخدم القوات البريطانية في إستونيا كجزء من عملية كابريت، وهي مساهمة المملكة المتحدة في مهمة "التواجد المتقدم المعزز" لحلف شمال الأطلسي، والتي تمتد عبر الدول عبر الجناح الشرقي للحلف وهي مصممة لردع الهجمات من روسيا.

تم نشر حوالي 900 جندي بريطاني في إستونيا، بما في ذلك وحدة من دبابات تشالنجر 2.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "أصيب العديد من الجنود البريطانيين المنتشرين في عملية كابريت في إستونيا في حادث مروري يوم الجمعة الماضي 22 نوفمبر".

وأضاف: "بعد تلقي العلاج في المستشفى في إستونيا، تم نقل ثمانية أفراد جواً إلى المملكة المتحدة على متن طائرة سي-17 تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني لمزيد من العلاج".

وقال: "تم تسريح خمسة منهم منذ ذلك الحين ويتلقى ثلاثة آخرون الرعاية في المركز الملكي للطب الدفاعي، مستشفى الملكة إليزابيث في برمنغهام. نتمنى لهم جميعًا الشفاء العاجل."