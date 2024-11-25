شكرا لقرائتكم خبر عن الفيضانات في الكونغو الديمقراطية تدمر حوالي ألف هكتار من المزروعات والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في إقليم "مبانزا ـ نجونجو" بمقاطعة "كونغو الوسطى" بجنوب غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية في تدمير حوالي 1000 هكتار من المزروعات.وأوضحت السلطات في الكونغو الديمقراطية، أن الفيضانات ضربت 30 قرية في قطاع بوكو التابع للإقليم، مشيرةً إلى أن هذه الفيضانات أدت إلى تدمير الحقول المزروعة في أراضي وديان نهري "نكوكوزي" و"نفوازي".