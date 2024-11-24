تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

جدد الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد شن موجة أولية.

وشن الطيران الحربي ما لا يقل عن 10 غارات تقريبًا.

وكان قد أصدر الجيش الإسرائيلية 12 تهديدًا تجاه مبانٍ في مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ومنذ صباح اليوم، تعرضت تل أبيب وحيفا وبلدات عدة في الجليل لصواريخ أطلقها حزب الله أدت إلى إلحاق دمار وسقوط إصابات بين الإسرائيليين.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.