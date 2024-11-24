شكرا لقرائتكم خبر عن جحود أم.. قتلت رضيعتها وألقتها في القمامة بالنمسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجسد الأمومة أسمى المشاعر الإنسانية والتضحية، لكن في حادثة شهدتها النمسا تجردت أم من الرحمة وارتدت ثوب الشر، عندما قتلت رضيعتها.

أعلنت الشرطة النمساوية اليوم الأحد اعتراف أم لرضيعة، عثر على جثتها بالقرب من عيادة في فيينا، أنها من قامت بقتلها.

وقالت الشرطة إن السيدة قالت إن "المشاكل الأسرية" هي التي دفعتها لارتكاب هذا الفعل.

ووفقا لنتائج التشريح، فإن الرضيعة توفيت نتيجة صدمة قوية، إذ أصيبت بإصابة قوية في المخ بالإضافة إلى كسور متعددة في العظام . أم تقتل رضيعتها وكان أحد العاملين في العيادة قد أبلغ عن اختفاء رضيعة من جناح الرضع المبتسرين الخميس الماضي، وجرى تدشين عملية بحث واسعة النطاق دون التوصل لنتيجة.

ووسعت الشرطة نطاق البحث إلى خارج أراضي المستشفى بعد استجواب الأم / 30 عاما/ التي جرى القبض عليها بصفتها مشتبه بها عندما جرى العثور على جثة الرضيعة في القمامة.