النشرة: غارات على البياضة وكفرتبنيت والخرايب وقصف مدفعي على البازورية وتفجير منازل في الخيام

أفاد مراسل النشرة في الجنوب، عن غارات إسرائيلية على البياضة وأطراف كفرتبنيت والخرايب. كما استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة البازورية. ونقل مراسل النشرة بأن القوات الإسرائيلية تفجر عددا من المنازل في أحياء مختلفة من بلدة الخيام، في وقت يواصل حزب الله استهداف الجيش الإسرائيلي في أطراف المدينة.

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