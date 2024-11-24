شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تيمور الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مدينة لوسبالوس في تيمور الشرقية.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، فإن الزلزال وقع على عمق 170.6 كلم، وعلى بعد 138 كلم شمال شرق لوسبالوس.

ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

سبق وضرب زلزال بلغت قوته خمس درجات على مقياس ريختر، جزر "ساندويتش الجنوبية"، وهي من أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي.