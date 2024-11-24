شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: أوكرانيا يمكنها إطلاق صواريخ بعيدة المدى على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

وزارة الدفاع الروسية

الدمام - شريف احمد - انضمت فرنسا إلى الولايات المتحدة وبريطانيا في إرسال إشارة إلى أوكرانيا بأنه في إمكانها استخدام أسلحة بعيدة المدى ضد أهداف على الأراضي الروسية، في تحول أثار غضب موسكو.وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، نشرت أجزاء منها أمس السبت، إن إطلاق أوكرانيا للأسلحة على روسيا سيكون عملا من أعمال "الدفاع عن النفس".ولم يؤكد بارو ما إذا كان قد تم استخدام أسلحة بعيدة المدى بالفعل، وانتقدت موسكو بشدة تصريحات بارو، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة أنباء تاس الروسية، إن الموافقة "ليست دعما لأوكرانيا، بل إنها ناقوس الموت لأوكرانيا".من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 34 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية.وقال البيان "جرى خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 34 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 27 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول".